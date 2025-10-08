San Francesco Mattarella promulga la legge ma avverte | Aspetti critici c’è anche Festività di Santa Caterina

Il Capo dello Stato ha segnalato che "la medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena", mentre sarebbe necessario operare una scelta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

