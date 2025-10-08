San Francesco manda in confusione le destre | le critiche di Mattarella alla legge che rende il 4 ottobre festivo

Cristiani sempre, tra proclami e rosari. Ma sui santi le destre vanno un po’ in confusione. Tanto la “madre cristiana” quanto chi usava baciare i rosari si trovano un po’ in difficoltà persino quando devono istituire un nuovo giorno festivo, proprio in onore di un santo. Così il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’istituzione della giornata festiva per San Francesco sa un po’ di beffa per le destre, tanto attente ai valori cristiani. Il capo dello Stato ha promulgato la legge che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale in occasione di San Francesco, ma ha anche richiamato le criticità di un testo, voluto dalla maggioranza parlamentare, con diverse lacune. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Francesco manda in confusione le destre: le critiche di Mattarella alla legge che rende il 4 ottobre festivo

In questa notizia si parla di: francesco - manda

Francesco Sarcina fa gli auguri alla figlia e manda una frecciata a Clizia Incorvaia

Santa notte – Giovedì 2 ottobre “Gli angeli ci accompagnano e ci custodiscono lungo il cammino.” – Papa Francesco Il giovedì si conclude, con le sue luci e le sue fatiche. Siamo sempre sotto lo sguardo amorevole di Dio, che manda i Suoi angeli a protegge - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco, perché torna festa nazionale il 4 ottobre. Il senso di una festività non solo religiosa - Torna nel calendario civile dell’Italia la festa di San Francesco come festività nazionale (il voto sarà in questa settimana alla Camera e subito dopo al Senato, con larga maggioranza) e torna questa ... Lo riporta ilmessaggero.it