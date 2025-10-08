San Francesco il 4 ottobre sarà festa nazionale Mattarella promulga la legge ma bacchetta il Parlamento | Aspetti critici legati ad una duplice ricorrenza
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato l'8 ottobre 2025 la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, ma con una lettera ufficiale ai presidenti di Camera e Senato ha sollevato importanti criticità giuridiche che richiedono interventi correttivi del Parlamento. La promulgazione è avvenuta nonostante i rilievi "in considerazione del significato del provvedimento", precisando che le criticità non toccano profili costituzionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: francesco - ottobre
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento
Ospedale “Papa Francesco” verso il completamento: entro ottobre il bando di gara
7 Ottobre, Luna piena Foto di Francesco Meduri, scattata ieri sera nelle colline livornesi. - facebook.com Vai su Facebook
4 ottobre, San Francesco: ecco perché torna a essere festivo - Il giorno del patrono d'Italia, nuova festività dal 2026 ... Come scrive vanityfair.it
Il 4 ottobre torna festa nazionale: San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge. Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi - La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. Da orizzontescuola.it