Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato oggi, 8 ottobre 2025, la legge che ripristina la festa nazionale per San Francesco, il 4 ottobre. Ma ha segnalato “ aspetti critici “. Mattarella ha promulgato la legge recante “ Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi “, approvata dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1 ottobre scorso, inviando al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, la seguente lettera: “Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante “Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi”, approvata dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1° ottobre scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

San Francesco festa nazionale, Mattarella promulga legge ma scrive a Camere: aspetti critici