San Francesco festa nazionale Mattarella promulga la legge ma segnala aspetti critici

Nella nota del Quirinale si fa riferimento a una legge del 1958 secondo cui si celebrano i patroni speciali San Francesco e Santa Caterina: va fatta una scelta tra festività nazionale e solennità civile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

san francesco festa nazionaleSan Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma scrive: «Aspetti critici per il 4 ottobre, c'è anche Santa Caterina». I dubbi del presidente - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla nuova festività rilevando alcuni aspetti critici che segnala ... Scrive ilmessaggero.it

san francesco festa nazionaleFesta nazionale di San Francesco il 4 ottobre: Sergio Mattarella promulga la legge segnalando criticità - 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, promulgata da Sergio Mattarella, tra celebrazione dei valori e criticità normative. Si legge su notizie.it

