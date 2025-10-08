San Francesco festa nazionale Mattarella promulga la legge ma scrive | Aspetti critici per il 4 ottobre c' è anche Santa Caterina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - San Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma scrive: «Aspetti critici per il 4 ottobre, c'è anche Santa Caterina»

San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Aspetti critici” - Il capo dello Stato: "La medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, ... repubblica.it scrive

Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Lo riporta fanpage.it