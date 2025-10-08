San Francesco festa nazionale Mattarella promulga la legge ma scrive | Aspetti critici per il 4 ottobre c' è anche Santa Caterina I dubbi del presidente

San Francesco è festa nazionale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla nuova festività rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

san francesco festa nazionaleSan Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Aspetti critici” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Due festività nello stesso giorno” ... Lo riporta quotidiano.net

san francesco festa nazionaleFesta nazionale di San Francesco d’Assisi: Mattarella promulga la legge ma chiede al Parlamento di “apportare al provvedimento i correttivi necessari” - “Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante 'Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi', approvata dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della ... agensir.it scrive

