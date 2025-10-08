San Francesco festa nazionale Mattarella promulga la legge ma avverte | Aspetti critici

Roma, 8 ottobre 2025 - Mattarella promulga la legge che fa diventare il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, festa nazionale. Ma fa un avvertimento ai presidenti delle Camere. Il Presidente della Repubblica ha promulgato oggi la legge recante "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi", approvata dalla Camera il 23 settembre 2025 e dal Senato il 1 ottobre scorso, inviando al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, una lettera, in cui spiega: "Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge" sul ripristino della Festa nazionale di San Francesco nel giorno 4 ottobre, "ho provveduto alla promulgazione della legge - pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare - in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale", scrive il Capo dello Stato, che spiega le 'criticita'': "La medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

