San Francesco dal 2026 il 4 ottobre diventa festa nazionale | le novità e che fine fa Santa Caterina
Dal 2026 il 4 ottobre sarà ufficialmente una festa nazionale dedicata a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Il provvedimento, approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente Sergio Mattarella, prevede la chiusura di scuole e uffici pubblici. Tuttavia, il Capo dello Stato segnala alcune criticità normative legate alla sovrapposizione con la solennità civile di Santa Caterina da Siena, che rimane comunque riconosciuta nella stessa data. La nuova legge introduce anche maggiorazioni retributive per chi lavora in questo giorno festivo. Festa nazionale di San Francesco, le novità principali. 🔗 Leggi su Panorama.it
San Francesco patrono d'Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale.
San Francesco d'Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali?
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (4 ottobre) rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana.
Le spoglie di San Francesco d'Assisi saranno esposte al pubblico per la prima volta nel 2026 - In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, il suo corpo verrà esposto alla venerazione dei fedeli dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 nella Basilica di Assisi.
Mattarella promulga legge San Francesco Festa Nazionale/ "4 ottobre è anche S. Caterina": cosa dice il Colle - San Francesco Festa nazionale il 4 ottobre dal 2026: legge promulgata da Mattarella con alcune criticità: il disguido e come uscirne