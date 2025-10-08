San Francesco dal 2026 il 4 ottobre diventa festa nazionale | le novità e che fine fa Santa Caterina

Dal 2026 il 4 ottobre sarà ufficialmente una festa nazionale dedicata a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Il provvedimento, approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente Sergio Mattarella, prevede la chiusura di scuole e uffici pubblici. Tuttavia, il Capo dello Stato segnala alcune criticità normative legate alla sovrapposizione con la solennità civile di Santa Caterina da Siena, che rimane comunque riconosciuta nella stessa data. La nuova legge introduce anche maggiorazioni retributive per chi lavora in questo giorno festivo. Festa nazionale di San Francesco, le novità principali. 🔗 Leggi su Panorama.it

