Samsung lancia il sensore ISOCELL HP5 da 200MP per smartphone

Samsung ha presentato il sensore ISOCELL HP5, un nuovo modulo fotografico che sembra garantire prestazioni di grande rilievo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung lancia il sensore ISOCELL HP5 da 200MP per smartphone

Samsung ISOCELL HP5: il sensore da 200 megapixel, la fotografia mobile si evolve - Samsung ha svelato ISOCELL HP5, un sensore da 200 megapixel con tecnologie FDTI, D- hwupgrade.it scrive

Samsung svela sensore da 200 MP, ma non lo userà nei Galaxy - Il nuovo sensore ISOCELL HP5 da 200 MP di Samsung offre immagini più luminose, zoom 6x e video 8K, ma sarà adottato da Oppo e Realme. Da msn.com