Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe ispirarsi ad iPhone 17 Pro per una colorazione

Nelle scorse ore è stata pubblicata un'immagine che ci mostra alcune delle possibili colorazioni di Samsung Galaxy S26 Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe ispirarsi ad iPhone 17 Pro per una colorazione

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

Galaxy Tab S10 FE al minimo! Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, 5G, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana] Minimo Storico Oggi a soli 449,00€ invece di 669, - facebook.com Vai su Facebook

Samsung Galaxy S26 non migliorerà la fotocamera frontale, a quanto pare - X Vai su X

Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe ispirarsi ad iPhone 17 Pro per una colorazione - Si trova online anche su molti altri negozi, contiamo circa 15 offerte. Da tuttoandroid.net

Il Galaxy S26 Ultra è stato svelato in una fuga di notizie - Una fuga di notizie ha svelato caratteristiche importanti su questo modello e sul resto della serie. Scrive money.it