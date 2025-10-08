Salvini contestato a Livorno con lancio di uova e oggetti denuncia l’odio dei fascisti rossi

Il segretario della Lega Matteo Salvini contestato dai manifestanti a Livorno, in occasione di un evento elettorale con i ministri della Lega, a sostegno del candidato del centrodestra per le Regionali in Toscana, Alessandro Tomasi: "Ci stanno infilando in un periodo buio, c'è un odio rosso, un odio di sinistra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvini - contestato

Il ministro Salvini contestato a Torre Faro: "Non comprendo il no, Il Ponte percorribile tra sette anni"

Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza, il leader della Lega: “Mi fanno un mix di pena e tenerezza”

Salvini contestato ad Ascoli per il sostegno a Israele perde la pazienza: “Come fanno a essere a 5 metri da me?”

Salvini contestato a Livorno: Venerdì torno, non ci fermeranno - X Vai su X

Matteo Salvini contestato a Livorno: scontri e cariche sul lungomare. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Salvini contestato a Livorno con lancio di uova e oggetti denuncia “l’odio dei fascisti rossi” - Il segretario della Lega Matteo Salvini contestato dai manifestanti a Livorno, in occasione di un evento elettorale con i ministri della Lega, a sostegno ... Lo riporta msn.com

Salvini contestato a Livorno, lanci di uova e fumogeni. Lui risponde coi baci: “Calci all’auto di Valditara” - Il vicepremier era atteso a un evento della Lega al centro congressi Bagni Pancaldi: “Ci sono persone che non riescono ad arrivare a causa dei contestatori. Come scrive lanazione.it