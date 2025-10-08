Salvini atteso al Ttg clima teso Morrone | Gli è stato intimato di non venire a Rimini dai collettivi

Attenzione massima a Rimini, per la seconda giornata del Ttg, momento in cui è atteso l’arrivo in città del vicepremier Matteo Salvini, che aveva promesso la sua presenza per un dialogo con le categorie dei balneari. Secondo fonti in arrivo dalla Lega romagnola quella di giovedì potrebbe essere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Salvini, atteso ok Corte dei conti al Ponte ma è Ferragosto

A Massa 17 agenti difendono Salvini da 12 manifestanti. È successo ieri a Massa, poco prima dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini, atteso per un comizio elettorale al mercato del centro città. @Snaporaz92 - X Vai su X

È successo ieri a Massa, poco prima dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini, atteso per un comizio elettorale al mercato del centro città. Un gruppetto di cittadini ha provato ad avvicinarsi al gazebo della Lega poco prima dell’arrivo del ministro delle Infrastrut - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini. Il leader di Fi: “Brutto clima, abbassare i toni” - Il ministero degli Interni ha innalzato il livello di protezione riservato alla premier Giorgia Meloni e ai suoi vice, i ministri degli Esteri Antonio Tajani e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Rafforzata protezione per Tajani e Salvini. Ministro Esteri: “Clima non dei migliori" - "Oggi è stato innalzato il livello di scorta al presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me. Si legge su tg24.sky.it