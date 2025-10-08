Salvini a Forte dei Marmi | Abbiamo 12 miliardi e mezzo di cantieri aperti in Toscana

Forte dei Marmi, 8 ottobre 2025 – "Abbiamo 12 miliardi e mezzo" di euro "di cantieri aperti di opere pubbliche in corso in Toscana finanziate dal mio ministero, quindi non sto dicendo che le faremo, ma che le stiamo facendo". Così a Forte dei Marmi il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale in vista delle Regionali del 12 e 13 ottobre. In Toscana, ha spiegato, "portiamo fatti, risultati concreti: a Massa i finanziamenti per ricostruire il pontile, a Lucca i finanziamenti già stanziati per la nuova tangenziale, con Forte e Pietrasanta, investimenti su strade che aspettano da tanto,come a Sant'Anna di Stazzema di essere finanziate, quindi non vengo a promettere che faremo, ma vengo a dire quello che, come ministro e come Lega, abbiamo fatto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

