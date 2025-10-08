Salvatore Nicitra ex boss della Magliana condannato a 9 anni | re dei videpoker controllava Roma Nord
Salvatore Nicitra è stato condannato a nove anni di carcere. Ex boss della banda della Magliana, era diventato il re dei videopoker e terrorizzava i commercianti di Roma Nord. Diciassette le condanne nel processo sull'operazione 'Jackpot'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: salvatore - nicitra
