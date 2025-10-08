Salvatore Nicitra ex boss della Magliana condannato a 9 anni | re dei videpoker controllava Roma Nord

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Nicitra è stato condannato a nove anni di carcere. Ex boss della banda della Magliana, era diventato il re dei videopoker e terrorizzava i commercianti di Roma Nord. Diciassette le condanne nel processo sull'operazione 'Jackpot'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salvatore - nicitra

Condannato a 9 anni Salvatore Nicitra, l'ex boss della Magliana diventato il re dei videpoker - La sentenza emessa dai giudici del tribunale di Roma nel processo nato in seguito all'inchiesta Jackpot che nel 2020 portò all'arresto di 38 persone ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Nicitra Ex Boss