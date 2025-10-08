salva milano prove di accordo sala fi riformisti pd azione e italia viva per la sanatoria e tajani chiede anche un commissario

Se Lega e Forza Italia litigano, sull’asse Milano-Roma volano le intese tra il partito di Antonio Tajani, i centristi di Italia Viva, Azione e i riformisti del Pd. Un’intesa cementata dalla comune passione per il mattone, cioè gli stessi interessi finiti al centro dell’inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica. Una convergenza partita due settimane fa con il voto sulla vendita dello stadio di San Siro (un via libera ottenuto dal sindaco Beppe Sala solo grazie all’astensione di Fi) e che ora si sta allargando. Vogliono riportare in vita il Salva-Milano. Lo scopo (neanche tanto) recondito è il ritorno in auge della famigerata legge Salva-Milano, il colpo di spugna tanto agognato da Sala su tutte le inchieste sui palazzi fantasma milanesi, ma anche quella legge che allargherebbe le pratiche ritenute illegali di Milano a tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

