Salute mentale due incontri e un giardino dedicati a Franca Ongaro Basaglia

Ravennatoday.it | 8 ott 2025

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, che si celebra il 10 ottobre, e nel trentennale dell’associazione “A porte aperte”, le associazioni “A testa alta” e Soroptimist Club Ravenna promuovono tre appuntamenti dal titolo “Dedicato a Franca Ongaro Basaglia. Donne e salute. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

