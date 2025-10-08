Salute in piazza a Postiglione | tutto pronto per la giornata di prevenzione oncologica
Nuova giornata dedicata alla prevenzione oncologica promossa dalla Rete I Care, questa volta in programma sabato 12 ottobre a Postiglione. L’evento, inserito nelle attività del progetto “Salute in Piazza”, che gode della collaborazione con l’ASL Salerno - Distretto Sanitario 64 di Eboli, il CSV. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
