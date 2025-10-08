Salute firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico

(Adnkronos) – Una nuova intesa rafforza la rete di assistenza sanitaria per i militari della Guardia di Finanza e i loro familiari nel Lazio. Questa mattina, presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni” di via Nomentana a Roma, il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico hanno sottoscritto una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

