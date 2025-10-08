Salute firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
(Adnkronos) – Una nuova intesa rafforza la rete di assistenza sanitaria per i militari della Guardia di Finanza e i loro familiari nel Lazio. Questa mattina, presso la caserma "M.A.V.M. Ten. Arcioni" di via Nomentana a Roma, il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico hanno sottoscritto una .
Lazio, partnership tra la Guardia di Finanza e la Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico: percorsi di cura per militari e familiari - Una significativa convenzione per agevolare l'accesso ai percorsi di cura a favore dei militari del Corpo della Guardia di ...
Convenzione tra Riacef e Fiamme gialle - Riacef, poliambulatorio di fisiokinesiterapia attivo da oltre quarant'anni nel territorio modenese, ha siglato una convenzione con la Guardia di Finanza.