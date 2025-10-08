Salute dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri
(Adnkronos) – Dal 3 all'8 novembre la Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove la 'Vitiligine Week', una serie di appuntamenti gratuiti dedicati ai pazienti con vitiligine. Per tutta la settimana in più di 35 centri dermatologici su tutto il territorio nazionale i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: salute - novembre
