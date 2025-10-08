Chiusura trionfale per i talenti della Salus Seregno De Rosa che nell’ultima gara di Faloppio, nel Comasco, hanno lasciato il segno con Carolina Testa tra le ragazzine della categoria G6. La formazione brianzola presieduta da Marco Moretto, e diretta da Samuel Testa e Alberto Arienti, manda in archivio una stagione esaltante. Conquistata così la vittoria nella speciale classifica del Challenge Monza e Brianza-Corona Ferrea, nella Baby Challenge Lariano, oltre a un bottino di 54 affermazioni in sei mesi di attività agonistica che ha visto la Salus Seregno De Rosa spaziare nelle manifestazioni più prestigiose del calendario brianzolo e regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salus De Rosa, la stagione si chiude con il botto