Salis voto segreto vergogna palese | Siete tutti impuniti
Il punto non è chi del Ppe abbia salvato Ilaria Salis, che si sottrae alla giustizia ungherese con un solo voto (di centrodestra) di scarto all’Europarlamento, il punto è che in nome dello scambio di favori in Aula si è fatto un danno alle istituzioni dell’Ue e si è abusato della democrazia. L’immunità è concepita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: salis - voto
Il destino di Ilaria Salis nelle mani dell’Europa: martedì il voto che può cambiare tutto
Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia"
Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi”
A Strasburgo, sul voto dell'immunità a Ilaria Salis, è stato invece il Ppe ha finire impigliato nella rete dei franchi tiratori. Tutti, all'Europarlamento, se lo aspettavano - facebook.com Vai su Facebook
Un voto, solo un voto. Salis tiene l'immunità grazie a Lucano. Nella maggioranza Ue caccia al franco tiratore - X Vai su X
L'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Da ansa.it
Immunità Salis, Salvini-Tajani ai ferri corti, il leghista “Vergogna”, la replica “Non accettiamo insulti” - Matteo Salvini accusa il centrodestra di aver salvato Ilaria Salis con il voto segreto. Si legge su msn.com