Il punto non è chi del Ppe abbia salvato Ilaria Salis, che si sottrae alla giustizia ungherese con un solo voto (di centrodestra) di scarto all’Europarlamento, il punto è che in nome dello scambio di favori in Aula si è fatto un danno alle istituzioni dell’Ue e si è abusato della democrazia. L’immunità è concepita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Salis, voto segreto vergogna palese: “Siete tutti impuniti”