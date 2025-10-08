Salis voto segreto vergogna palese | Siete tutti impuniti

Lidentita.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il punto non è chi del Ppe abbia salvato Ilaria Salis, che si sottrae alla giustizia ungherese con un solo voto (di centrodestra) di scarto all’Europarlamento, il punto è che in nome dello scambio di favori in Aula si è fatto un danno alle istituzioni dell’Ue e si è abusato della democrazia. L’immunità è concepita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

salis voto segreto vergogna palese siete tutti impuniti

© Lidentita.it - Salis, voto segreto vergogna palese: “Siete tutti impuniti”

In questa notizia si parla di: salis - voto

Il destino di Ilaria Salis nelle mani dell’Europa: martedì il voto che può cambiare tutto

Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia"

Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi”

salis voto segreto vergognaL'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Da ansa.it

salis voto segreto vergognaImmunità Salis, Salvini-Tajani ai ferri corti, il leghista “Vergogna”, la replica “Non accettiamo insulti” - Matteo Salvini accusa il centrodestra di aver salvato Ilaria Salis con il voto segreto. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salis Voto Segreto Vergogna