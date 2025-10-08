Salis salva per un voto lite a destra sull’immunità
Il parlamento Ue riunito in sessione plenaria a Strasburgo conferma l'immunità per Ilaria Salis, l'attivista antifascista accusata di lesioni a due militanti neonazisti e liberata dal carcere di Budapest.
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità
Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo
L'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis.
Destra e popolari fischiettano: Salis salva per un voto