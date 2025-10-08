Salis salva per un voto | il Parlamento Ue conferma l’immunità E la destra si spacca | Salvini grida al tradimento
È bastato un solo voto per decidere il destino politico e giudiziario di Ilaria Salis. Con 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni, il Parlamento europeo ha confermato la sua immunità, respingendo la richiesta di revoca presentata dalle autorità ungheresi. Un verdetto ottenuto a scrutinio segreto che ha spaccato i popolari europei e innescato una tempesta politica nella destra italiana. Alla vigilia, il capogruppo del Ppe Manfred Weber aveva ribadito che «le regole sono chiarissime» e che, poiché i reati contestati a Salis sarebbero precedenti al mandato, «è giusto revocare l’immunità». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
