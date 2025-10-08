Salis salva per un voto | il Parlamento Ue conferma l’immunità E la destra si spacca | Salvini grida al tradimento

Lanotiziagiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un solo voto per decidere il destino politico e giudiziario di Ilaria Salis. Con 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni, il Parlamento europeo ha confermato la sua immunità, respingendo la richiesta di revoca presentata dalle autorità ungheresi. Un verdetto ottenuto a scrutinio segreto che ha spaccato i popolari europei e innescato una tempesta politica nella destra italiana. Alla vigilia, il capogruppo del Ppe Manfred Weber aveva ribadito che «le regole sono chiarissime» e che, poiché i reati contestati a Salis sarebbero precedenti al mandato, «è giusto revocare l’immunità». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

salis salva per un voto il parlamento ue conferma l8217immunit224 e la destra si spacca salvini grida al tradimento

© Lanotiziagiornale.it - Salis salva per un voto: il Parlamento Ue conferma l’immunità. E la destra si spacca: Salvini grida al tradimento

In questa notizia si parla di: salis - salva

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità

Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo

salis salva voto parlamentoIlaria Salis salva per un voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». Da avvenire.it

salis salva voto parlamentoIlaria Salis salvata dai franchi tiratori del Ppe che hanno votato l’immunità: nel centrodestra italiano c’è alta tensione - Per l’eurodeputata il procedimento in Ungheria si ferma, posizione stralciata, quel processo non può andare avanti. Lo riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Salva Voto Parlamento