Salis salva grazie al Ppe Immunità per un solo voto Scontro tra Salvini e Tajani
Elena G. Polidori Ilaria Salis non torna in carcere in Ungheria. L’eurodeputata di Avs si è salvata di nuovo e per un solo voto. Nello scrutinio segreto, nella plenaria del Parlamento europeo, su 628 votanti, i favorevoli a mantenere l’immunità sono stati 306, i contrari 305, gli astenuti 17. Il Ppe ha chiesto di ripetere il voto, per via di un problema tecnico alla scheda dell’eurodeputato Markus Ferber, ma l’istanza è stata respinta dalla presidente Roberta Metsola. "La Lega vorrebbe vedermi marcire in Ungheria – ha dichiarato a caldo Salis, ormai lontana dall’incubo Orban (che ha espresso tutta la sua rabbia per l’esito del voto) – sono fascisti, ma la democrazia è antifascista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
