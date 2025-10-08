Salis immunità salva per un soffio | scossa nel centrodestra Ue

Un soffio ha deciso tutto: a Strasburgo l’Eurocamera ha confermato l’immunità di Ilaria Salis con uno scarto minimo. Il voto segreto ha scatenato contraccolpi nel centrodestra e proteste da Budapest, mentre a Bruxelles riemergono domande cruciali su regole, diritti e responsabilità individuali. Un voto risicato che pesa come un macigno Un’aula tesa, un risultato al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Bruxelles salva Ilaria Salis. Primo sì all’immunità. Per un voto - L’ira di Budapest: "Così si legittima il terrorismo di sinistra". Come scrive quotidiano.net

Ilaria Salis salva solo per un voto, confermata l'immunità - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Scrive ilgiornale.it

