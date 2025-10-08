Sale sul bus e scompare i genitori la cercano per 20 anni | trovati solo oggi i resti della 27enne a Leicester

Fanpage.it | 8 ott 2025

Sono stati trovati 20 anni dopo la scomparsa i resti di Malgorzata Wnuczek, 27 anni, sparita nel nulla a Leicester nel 2006. I familiari hanno continuato a cercarla per 20 anni, lanciando più volte appelli tramite i media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

