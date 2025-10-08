Sale su uno scooter cade all'indietro e batte la testa | il senzatetto Greg muore nel sonno a Trastevere

È morto per un incidente su viale Trastevere il clochard Greg, 42 anni. La ferita alla testa aveva fatto pensare a un’aggressione, ma i filmati di sicurezza mostrano che è caduto da un motorino mentre era ubriaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

