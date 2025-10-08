Sainz | La regia della Formula Uno si perde tutti i sorpassi per inquadrare le nostre fidanzate

Non i sorpassi, la bagarre, la lotta in pista: meglio le fidanzate dei piloti, le compagne e le mogli. La regia della F1 s’è un po’ fatta prendere la mano al Gran Premio di Singapore: Carlos Sainz s’è lamentato, non hanno mostrato la sua strepitosa rimonta dal 18esimo al decimo posto, ma nemmeno la battaglia tra Hamilton e Alonso. Il mondiale – racconta il Times – da cui ogni singola emittente trae le proprie riprese, non ha mostrato affatto – o solo molto brevemente – i duelli principali. In vari momenti della trasmissione, la fidanzata di Lando Norris, Magui Corceiro, la fidanzata di Sainz, Rebecca Donaldson, e la famiglia di Lance Stroll sono state mostrate nei box”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sainz: «La regia della Formula Uno si perde tutti i sorpassi per inquadrare le nostre fidanzate»

