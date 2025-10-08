Sagra dei frutti dimenticati | tra mercati degustazioni di vino e prodotti a chilometro zero

Nel secondo e terzo week-end di ottobre Casola Valsenio celebra la Festa dei Frutti dimenticati, quest'anno 11 e 12 e 18 e 19 ottobre. Gli agricoltori casolani, espongono e mettono in vendita i frutti autunnali raccolti da vecchie piante sopravvissute ai mutamenti colturali o da nuove piante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it