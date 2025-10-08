Sagra dei frutti dimenticati | tra mercati degustazioni di vino e prodotti a chilometro zero

Ravennatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo e terzo week-end di ottobre Casola Valsenio celebra la Festa dei Frutti dimenticati, quest'anno 11 e 12 e 18 e 19 ottobre. Gli agricoltori casolani, espongono e mettono in vendita i frutti autunnali raccolti da vecchie piante sopravvissute ai mutamenti colturali o da nuove piante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sagra - frutti

Appuntamento “in giallo” con la tradizione: torna la “Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco”

Sagra del marrone e dei frutti di bosco

sagra frutti dimenticati mercatiGli antichi frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli (Rimini) - A Pennabilli, sabato 27 e domenica 28 settembre, torna la XVIII edizione della festa “ Gli Antichi Frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli”, appuntamento dedicato alla biodiversità e ai sapori della ... Riporta ilrestodelcarlino.it

sagra frutti dimenticati mercatiSagre del weekend: dove scoprire i sapori più buoni - Le sagre del terzo weekend di settembre riflettono il procedere della stagione, con appuntamenti legati a funghi, formaggi e altri prodotti deliziosi. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Frutti Dimenticati Mercati