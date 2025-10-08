Un quinto posto assoluto e due piazzamenti agli Italiani. Sono tre i grossetani che hanno partecipato al campionato italiano Elite di triathlon sprint a Cervia. Per due di loro, portacolori della compagine grossetana SBR3, si trattava di un esordio assoluto in una gara nella massima categoria: i due giovani si sono ben distinti tra i migliori triatleti d’Italia. Tommaso Saccocci è arrivato novantacinquesimo e Giacomo Casini centocinquesimo. E’ stata certamente un’esperienza molto importante che ha consentito loro di dimostrare di essere a proprio agio anche con gli atleti di valore assoluto. Storia diversa per l’altro grossetano Davide Catalano, tesserato per il Firenze Triathlon, che ha concluso la sua prova con un quinto posto assoluto confermandosi tra i più forti atleti italiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Saccocci e Casini: ottimo debutto nell’Elite. Catalano si conferma fra i top in Italia