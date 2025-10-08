Sabrina Zago ha lasciato Uomini e Donne | c’è lo zampino di Maria De Filippi

Sabrina Zago ha lasciato Uomini e Donne insieme al cavaliere Nicola durante la registrazione del 7 Ottobre 2025. Un vero colpo di scena che riguarda una delle dame del trono over più discusse e al tempo stesso apprezzate dal pubblico. A sollevare più di qualche dubbio è il ruolo che avrebbe avuto Maria De Filippi. Di seguito ricostruiamo la registrazione, le motivazioni e le possibili conseguenze per la dama. Perché Sabrina Zago ha deciso di uscire da Uomini e Donne. La scelta di Sabrina Zago è arrivata al termine di una giornata intensa in studio: la dama, che finora aveva collezionato delusioni, ha trovato in Nicola un interesse autentico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Sabrina Zago ha lasciato Uomini e Donne: c’è lo zampino di Maria De Filippi

In questa notizia si parla di: sabrina - zago

Uomini e Donne, Sabrina Zago star durante la pausa estiva: cosa è successo alla dama

Uomini e Donne, Sabrina Zago tuona contro Giuseppe e Giudo: ''Non è vero che piango per tutti''

Sabrina Zago fa capire se torna a Uomini e Donne: rivelazione su Giuseppe Molonia

UOMINI E DONNE - colpo di scena La scelta della dama Sabrina. Cosa accadrà in studio, in anteprima le anticipazioni a Fanpage.it - facebook.com Vai su Facebook

Sabrina Zago, prima foto con Nicola dopo l’addio a Uomini e Donne/ La dama felice e innamorata - Sabrina Zago pubblica sui social la prima foto con Nicola, il cavaliere con cui ha lasciato Uomini e Donne. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne, riprese 7/10: Sabrina e Nicola lasciano la trasmissione insieme - La dama ha trovato l'amore nel dating show e ha lasciato il programma di Maria De Filippi durante la registrazione del 7 ottobre ... it.blastingnews.com scrive