SFrancescoColle | aspetti critici legge

13.45 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge sulla Festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici. "Il 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata della pace" "in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena"."La medesima giornata è sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena"."Invito il Parlamento ad apportare i correttivi necessari" con testi "con contenuti chiari ed inequivoci". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it