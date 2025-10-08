Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg

Diretto da James Vanderbilt, questo atteso film racconta del processo di Norimberga e soprattutto il confronto tra lo spietato gerarca nazista Hermann Göring e lo psichiatra americano Douglas Kelley, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Rami Malek. Ecco il primo trailer ufficiale di Nuremberg. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg

