Ci sono atlete silenziose.Quelle che restano nell’ombra, senza cercare applausi o riflettori. Ma che quando conta, ci sono sempre. Atlete come Rebecca Lonedo. Capaci di rialzarsi dopo un infortunio, dopo un anno lontano dalle gare. Oggi a Tokyo 2025, nella maratona dei Mondiali di Atletica,è stata protagonista assoluta. Ha chiuso 20ª al mondo, correndo con testa, cuore e coraggio.Nella seconda parte della gara ha recuperato posizioni, lottato sotto il sole giapponese, e dimostrato quanto vale davvero la sua determinazione. Non tutti la vedono. Ma chi sa leggere le gare, sa riconoscere i grandi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Run2U – 37a Puntata | Rebecca Lonedo top 20 al Mondo! Mondiali di maratona Tokyo 2025