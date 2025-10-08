Run for Airc si punta ai 1.500 iscritti Domenica parte la corsa dal pontile
Il Comune e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, col supporto tecnico dell’associazione Forte dei Marmi Triathlon, scaldano i motori: domenica alle 10 parte l’ottava edizione della Run for Airc, corsacamminata non competitiva, della lunghezza di 4,5 o 8,5 chilometri (Radio Nostalgia, radio partner dell’evento, seguirà la manifestazione in diretta già dalle 8 del mattino). La premiazione è prevista alle 12 e l’obiettivo è superare le 1500 iscrizioni. Un appuntamento che si inserisce nel calendario delle iniziative del sessantesimo anniversario della Fondazione e che contribuisce a raccogliere fondi per sostenere le ricercatrici e i ricercatori al lavoro su progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La campagna del Nastro Rosa. Iscrizioni per la Run for Airc. Il municipio sarà illuminato - Punta a superare i 1500 iscritti la 8ª edizione della Run for Airc, la manifestazione sportiva amatoriale, non competitiva e ad andatura libera, organizzata dal Comune e da Fondazione Airc per la rice ... Riporta msn.com