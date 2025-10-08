Rui Pedro Braz Juve il nuovo DS dell’Al Ahli era davvero un obiettivo dei bianconeri? Spunta la rivelazione ecco cosa è successo negli scorsi mesi

Rui Pedro Braz Juve, il nuovo DS dell’Al Ahli era davvero un obiettivo: la rivelazione e cosa può accadere. Un altro dei profili che era stato accostato alla Juventus per il futuro sceglie una nuova, ricca destinazione. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese reduce da un ciclo di successo al Benfica, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’ Al Ahli. Il club di Gedda ha annunciato l’ingaggio con effetto immediato, assicurandosi uno dei manager più stimati del panorama europeo. Per Braz, dirigente portoghese di 47 anni, si apre un nuovo capitolo in Medio Oriente dopo quattro anni intensi a Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

