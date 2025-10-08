Rui Pedro Braz Juve il nuovo DS dell’Al Ahli era davvero un obiettivo dei bianconeri? Spunta la rivelazione ecco cosa è successo negli scorsi mesi
Rui Pedro Braz Juve, il nuovo DS dell’Al Ahli era davvero un obiettivo: la rivelazione e cosa può accadere. Un altro dei profili che era stato accostato alla Juventus per il futuro sceglie una nuova, ricca destinazione. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese reduce da un ciclo di successo al Benfica, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’ Al Ahli. Il club di Gedda ha annunciato l’ingaggio con effetto immediato, assicurandosi uno dei manager più stimati del panorama europeo. Per Braz, dirigente portoghese di 47 anni, si apre un nuovo capitolo in Medio Oriente dopo quattro anni intensi a Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Rui Pedro Braz Juventus (Corriere), spunta anche il dirigente del Benfica come nuovo ds! Chi è e tutti i dettagli
Chi è Rui Pedro Braz, il dirigente del Benfica accostato alla Juventus come possibile nuovo direttore sportivo
Rui Pedro Braz Inter, è lui l’idea per il post Ausilio: Marotta inizia a muoversi, il profilo
Rui Pedro Braz all’Al Ahli: sfuma l’ipotesi Juventus per il dirigente portoghese - Rui Pedro Braz approda nella Saudi Pro League: accordo ufficiale con l’Al Ahli e addio ai rumors che lo volevano nel nuovo organigramma bianconero Un altro nome accostato alla Juventus per il futuro p ... Segnala calcionews24.com
Juve, sfuma Braz per il ruolo di ds: ha firmato per l'Al Ahli - Accostato alla Juventus con una certa insistenza per il ruolo di direttore sportivo, Rui Pedro Braz non sarà un componente della dirigenza del club bianconero: Braz, reduce da un ... Da tuttojuve.com