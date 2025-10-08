rugby femminile ilaria arrighetti dice addio alla nazionale

Dopo 63 caps (indossando anche la fascia di capitana in un’occasione) in 13 anni, Ilaria Arrighetti decide di dire addio alla Nazionale italiana di rugby femminile: la Coppa del Mondo 2025, conclusa con l’eliminazione nella prima fase a gironi, è stata l’ultima manifestazione con la maglia azzurra della terza linea classe 1993 di Cernusco sul Naviglio. Al sito federale l’azzurra si accomiata così dalla Nazionale: “ La mia crescita personale è andata di pari passo con quella sportiva. Il percorso in Nazionale mi ha portato a capire molto di me stessa e mi ha permesso di esprimermi per come sono realmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

