Rubati 20mila euro dalla cassaforte di una ditta di trasporti
Colpo da 20mila euro per la sede udinese di una ditta di consegne. Tramite l'effrazione di due porte, gli autori del furto si sono introdotti nottetempo in via Galilei 9, a Feletto Umberto, stabilimento della Sda express courier, approfittando dell'intervallo tra la chiusura alle 20 e 30 di ieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: rubati - 20mila
Migliaia di documenti rubati dagli hacker negli hotel, all’asta sul dark web: “Un’identità vale anche 20mila euro”
Rubati 20mila euro in rame e ottone
Maxi furto in casa: rubati gioielli per 20mila euro a un’anziana
#Ladri di notte da “#ItClinic”: #rubati #telefoni, #tablet e #computer, bottino da oltre 20mila euro - X Vai su X
Quattroruote. . LoJack è in 25+ Paesi con 12,8 mln di dispositivi. In Europa 1,1 mln utenti attivi e 1,8 mld € il valore di veicoli rubati recuperati: una community globale per una mobilità più sicura e connessa. Sponsorizzato da @lojack #adv - facebook.com Vai su Facebook
Ladri al supermercato Conad di via Ciotti, aprono la cassaforte con flex e piede di porco: danni per quasi 20mila euro - A pochi chilometri di distanza, a Grizzo, il ritrovamento di un'Audi A6 Avant rubata il 1. Secondo ilgazzettino.it
Furto sventato dai Carabinieri: recuperata la cassaforte rubata in un negozio - L’allarme scattato nella notte ha permesso un intervento immediato: i ladri messi in fuga, indagini in corso per identificarli ... Da ravenna24ore.it