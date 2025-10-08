Rubano borse griffate a Portofino e poi scappano in autobus

I due uomini, fermati, avevano usato usato un “jammer”, disturbatore delle frequenze dell’antitaccheggio, per eseguire il colpo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rubano borse griffate a Portofino e poi scappano in autobus

In questa notizia si parla di: rubano - borse

Rubano 700 euro di vestiti con borse e pancere schermate: denunciati 4 sudamericani

Rubano borse dalla boutique di Valentino a piazza di Spagna: furto nella notte a Roma

Girano con il coltello e rubano le borse delle coetanee: via dalle spiagge per 3 anni

Narcotico fatto annusare al posto del profumo: allarme nuova truffa, nei parcheggi dei centri commerciali Ad agire sarebbero due donne. Provocano uno stato di torpore e ne approfittano e rubano borse e soldi Controllata la veridicità. TEANO / CAVA DEI TIRR - facebook.com Vai su Facebook

Le rubano la borsa, 79enne si sente male poco dopo e muore: aperta un'inchiesta - X Vai su X

Bloccano gli antitaccheggio con un jammer e rubano 5mila euro in borse di lusso: denunciati - I carabinieri della stazione di Portofino, hanno denunciato due giovani russi di 35 e 25 anni, per aver ... Da primocanale.it

Ladri acrobati, doppio raid ad Albaro. Rubata collezione di borse griffate - Ladri che, come esperti acrobati, si arrampicano sulle grondaie e poi forzano finestre e porte con speciali attrezzi. Lo riporta ilsecoloxix.it