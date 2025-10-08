Ruba zaini e borse da un' auto di un turista in viale Kennedy | arrestato insieme al suo complice

È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un’auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata lungo viale Kennedy. Il ladro, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto, in considerazione dei suoi precedenti penali, dagli agenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - zaini

Furti sulla metropolitana: Mentre uno distraeva le persone, l'altro apriva le borse e zaini per rubare il portafogli. La Polizia di #Roma ha arrestato 14 persone. Ci sono altre vittime? - facebook.com Vai su Facebook

Furti sulla metropolitana: Mentre uno distraeva le persone, l'altro apriva le borse e zaini per rubare il portafogli. La Polizia di #Roma ha arrestato 14 persone. Ci sono altre vittime? #chilhavisto - X Vai su X

Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell'auto - È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un'auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata ... Segnala msn.com

Tutto il furto, minuto per minuto: la dash cam dell'auto immortala il ladro mentre ruba gli zaini - Il 39enne è scappato a bordo di una macchina di cui è stata ripresa la targa. Da lasicilia.it