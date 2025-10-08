Rovigo in chiesa il tappeto con i nomi dei 12mila bambini uccisi a Gaza
L’iniziativa nella chiesa di San Bartolomeo. Il parroco: “Resterà lì fino a quando non sarà distrutto dai nostri calpestii”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Rovigo, in chiesa il tappeto con i nomi dei 12mila bambini uccisi in un anno a Gaza
