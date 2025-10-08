Rovella non si opera | quando torna il centrocampista della Lazio

Nicolò Rovella non si opera. Il centrocampista della Lazio ha deciso di non sottoporsi a intervento per risolvere il problema della pubalgia che lo ha fermato ai box già in passato. Un problema per Sarri che non potrà contare sul regista almeno per un mese. I problemi di Rovella Rovella ha alzato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giornata chiave per #Rovella. Il giocatore ha scelto la terapia conservativa, ma, dopo 12 giorni non ha riscontrato giovamenti. Oggi avrà un consulto per la decisione finale e se gli verrà nuovamente consigliata l’operazione servirà un mese per tornare. ? @il - X Vai su X

Il vice di Maurizio Sarri sull'infortunio di Nicolò Rovella “#Rovella non stava benissimo prima della partita, era tornato acciaccato, non ho parlato col medico non so le condizioni attuali, spero nulla di grave, l’infiammazione si sarà riacutizzata”. - facebook.com Vai su Facebook

