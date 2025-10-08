Rovella non si opera | quando torna il centrocampista della Lazio

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Rovella non si opera. Il centrocampista della Lazio ha deciso di non sottoporsi a intervento per risolvere il problema della pubalgia che lo ha fermato ai box già in passato. Un problema per Sarri che non potrà contare sul regista almeno per un mese. I problemi di Rovella Rovella ha alzato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rovella - torna

Cibo, musica e divertimento: a Montecorvino Rovella torna la "I sapori della Patata Picentina"

Il raduno dei golosi: a Montecorvino Rovella torna la Sagra della Braciola

rovella opera torna centrocampistaInfortunio Rovella, scelta definitiva a sorpresa: non si opera! - Il centrocampista biancoceleste andrà avanti con la terapia conservativa Una decisione ponderata, sofferta, che segna un punto di svolta ... Si legge su lazionews24.com

rovella opera torna centrocampistaLazio, Rovella ha deciso: la scelta del centrocampista sull'operazione e i tempi di recupero - Nicolò Rovella, che da tempo soffre di pubalgia, ha scelto se operarsi o continuare la terapia conservativa, ecco la decisione e i tempi di recupero ... Segnala laziopress.it

Cerca Video su questo argomento: Rovella Opera Torna Centrocampista