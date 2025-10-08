Rottamazione cartelle il governo punta a più rate ma risorse limitate
Il governo Meloni studia nuove modalità per la rottamazione delle cartelle fiscali, cercando di venire incontro al ceto medio senza compromettere i conti pubblici. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che le risorse disponibili sono limitate e che bisogna rispettare il rapporto deficitPil al 3%. Il confronto riguarda taglio Irpef per redditi fino a 60 mila euro, requisiti pensionistici e, appunto, la rottamazione delle cartelle. L’ultima proposta prevede una “Quinquies” estesa anche a chi non ha pagato in passato, per risolvere le tensioni all’interno del centrodestra. Gli emendamenti della sinistra per limitarla a chi era decaduto sono stati ritirati per motivi di costituzionalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
