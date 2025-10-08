Da una neo-promossa all’altra, ma la sfida di questa sera al PalaMaggetti di Roseto (palla a due alle 20.45) è molto più tosta: innanzitutto perché si gioca in trasferta su un campo infuocato e poi perché la squadra abruzzese dispone di un roster molto più attrezzato rispetto a Ruvo di Puglia che ha rappresentato un fragile ostacolo, abbattuto alla prima spallata. Una compagine, la Liofilchem, decisamente più tosta: a cominciare dai due stranieri, entrambe esperti e con un passato anche al piano di sopra, come l’ex biancorosso Justin Robinson, che con Pesaro giocò la finale di Coppa Italia nel 2021, e Jalen Cannon che dopo aver militato a Tortona e nella Vanoli Cremona è sceso in A2, con Udine prima e Verona poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Roseto spinoso, Vuelle occhio a non ferirti