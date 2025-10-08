Rosario per la pace l' Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno | Partecipiamo tutti alla Veglia che il Papa guiderà l' 11 ottobre
In occasione del Rosario per la pace, invita tutta la comunità a unirsi in preghiera a Papa Leone XIV, sabato 11 ottobre, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. “È assai significativo il fatto che Papa Leone abbia scelto per la recita del Rosario per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: rosario - pace
La Diocesi di Treviso scrive alle parrocchie: «Rosario per la pace a Gaza»
Temptation Island 13, diretta settima puntata: Lucia fa pace con Rosario ma poi incontra il single Andrea di nascosto
Bivacco sotto la lapide del maresciallo Rosario Berardi, il figlio Giovanni: "Sono passati 47 anni, non trova pace"
Massa Carrara, stasera in cattedrale rosario per la pace - facebook.com Vai su Facebook
Pregare il Rosario per la #pace: la mia cronaca in ‘Maria con te’. https://mariacontesettimanale.it @Pontifex_it @santuariopompei @vaticannews_it @UCSCEI @agensir @Avvenire_Nei @Agenzia_Ansa @SanPaoloEditore - X Vai su X
Rosario per la pace in comunione con il Papa: da Salerno l’invito alla preghiera - L'articolo Rosario per la pace in comunione con il Papa: da Salerno l’invito alla preghiera proviene da OttoPagine. msn.com scrive
Diocesi: Foggia-Bovino, l’arcivescovo Ferretti invita a recitare il Rosario per la pace sabato 11 ottobre in ogni parrocchia prima della messa vespertina - Giorgio Ferretti, invita la comunità diocesana a pregare un Rosario per la pace in comunione con il Santo Padre Leone XIV, sabato 11 ottobre, in ogni parrocchia n ... Scrive agensir.it