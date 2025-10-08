Rosa Volpe è la nuova procuratrice di Firenze

Firenze, 8 ottobre 2025 –  . La sua nomina è stata decisa dal plenum del Csm. Sono 18 i voti ottenuti dalla magistrata che ha lavorato alla Dda di Napoli contro i 13 ottenuti dall’ex procuratore di Terni Alberto Liguori.  Rosa Volpe andrà a sostituire Filippo Spiezia, la cui nomina era stata annullata dal Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

