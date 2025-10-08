Rosa Volpe è la nuova procuratrice capo di Firenze

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Rosa Volpe la nuova procuratrice capo di Firenze. La nomina è arrivata nel corso della giornata di oggi, martedì 8 ottobre, dal plenum del Consiglio superiore della magistratura che le ha assegnato 18 voti contro i 13 ottenuti dall’altro candidato, Alberto Liguori. Volpe andrà a occupare il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rosa - volpe

D’Amico e De Rosa a Stile TV su Insigne e Volpe del Catanzaro che oggi giocherà contro il Napoli

Rosa Volpe è la nuova procuratrice di Firenze

Il CSM sceglie Rosa Volpe per guidare la Procura di Firenze. Ha indagato sull’omicidio Vassallo

rosa volpe 232 nuovaRosa Volpe &#232; la nuova procuratrice di Firenze - La sua nomina è stata votata dal plenum del Csm con 18 voti contro i 13 andati ad Alberto Liguori, attuale procuratore di Civitavecchia. rainews.it scrive

rosa volpe 232 nuovaRosa Volpe &#232; la nuova Procuratrice capo di Firenze - La sua nomina è stata decisa dal plenum del Csm, che l’ha votata con 18 voti contro i 13 ottenuti da Alberto Liguori, attuale procuratore capo di Civitavecchia. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rosa Volpe 232 Nuova