Lisbona, 8 ottobre 2025 – Quarant’anni compiuti lo scorso febbraio, una carriera fin qui costellata di successi e trofei, ma la fine si avvicina. Cristiano Ronaldo è stato un simbolo per tutti gli amanti del calcio: sono tanti i giocatori che hanno il portoghese come idolo e che sognavano di diventare come lui quando indossavano per le prime volte gli scarpini da calcio. CR7 ha cambiato questo sport, con le giocate da fuoriclasse indiscusso e i tantissimi record infranti, ma anche con la dieta e l'attenzione maniacale per il suo corpo. Non è un caso che a 40 anni il portoghese sia ancora un giocatore di livello internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ronaldo: “Voglio giocare ancora per qualche anno, ma non tanti”