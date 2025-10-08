Ronaldo è il primo calciatore miliardario | nuovo record per il fuoriclasse portoghese
Roma, 8 ottobre 2025 – Nuovo record per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus, ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari. Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, dal prolungamento del contratto con l'Al-Nassar, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
